Manjka mu ... ljubezni

Danes je nov dan

Naš predsednik vlade je nekaj ur po ameriških volitvah in daleč pred končnimi rezultati razglasil zmago svojega "idola". Morda je v to verjel sam, bolj verjetno pa je šlo za provokativen tvit, od katerega je pričakoval buren odziv, ki bi mu prinesel Trumpovo (ali vsaj Melanijino) prepoznanje. S tem je kršil tudi osnovno načelo o nekomentiranju volitvenega procesa.

Medtem ko Slovenija doživlja vrh drugega vala pandemije, se predsednik vlade ukvarja s tem, kako bi pocukal Trumpa za rokav. Mini tiran si pač želi pozornosti mega tirana. Razlogov, zakaj ljudi privlačijo narcisoidni in manipulativni vodje, je več: odsotnost očetovske figure, občudovanje surove samozavesti, negativna samopodoba, itd.

Janše nima nihče zares rad – ne narod, ne politika; ima le večno kimajoče častilce s povprečno starostjo 70 let na eni strani in boljše diktatorje od sebe na drugi strani, ki ga bodisi ne opazijo, bodisi mu zapovedujejo. Zato si morda namesto posmehovanja in hejta zasluži le malo več ... ljubezni.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.