Organizatorji petkovih protestov: »Ne hodite na današnji protest!«

Številne uveljavljene protestniške skupine se od protesta, ki je napovedan za danes, distancirajo, predvsem zaradi napovedanega nasilja in slabega epidemiološkega stanja v državi

Letak, ki ga po spletu deli Protestniška ljudska skupščina

© Facebook

"Mi, ki vztrajno protestiramo od marca 2020, se zaradi napovedanega nasilja nekaterih skupin in slabega epidemiološkega stanja v državi distanciramo od današnjih protestov. Kolesarke in kolesarji smo se ob epidemiji začasno odmaknili od množičnega zbiranja, saj želimo odgovorno prispevati k reševanju zdravstvenega stanja," so danes v sporočilu za javnost zapisali pri Protestni ljudski skupščini. Dodali so, da današnji protest, ki je napovedan v Ljubljani (in sicer ob 16.30 na Trg republike v Ljubljani) poziva ljudi k združevanju brez mask, za kar menijo, da ogroža zdravje ljudi in zatorej ne sledi namenom protestov, ki smo jim priča že od pomladi.

"Prav tako je več agresivnih skupin napovedovalo nasilje za danes, česar tudi ne podpiramo! Upor proti trenutni strahovladi Janeza Janše absolutno nadaljujemo in se vseskozi borimo proti zlorabi oblasti, za demokracijo, pravno državo in socialno pravičnost! Vendar tega ne počnemo z ogrožanjem zdravja in s spodbujanjem nasilja. Zato bomo danes protestirali doma!" so še zapisali.

Jaša Jenull, eden od vidnejših protestnikov, je na Facebooku zapisal, da bo današnji protest potekal brez upoštevanja varnostnih ukrepov, da bodo osrednje sporočilo protesta poskušali ugrabiti teoretiki zarot in da obstaja možnost nasilnih provokacij s strani neidentificiranih skupin, ki jih po njegovem nato oblast poskušala izkoristiti za izvajanje prihodnjih represij. "Današnjega protesta se ne bom udeležil," je dodal in poudaril, da zanikanje obstoja virusa, zdravstveno neodgovorno ravnanje ali nasilni izgredi niso v duhu petkovih kolesarskih protestov. Obenem pa je izpostavil, da se bo upor nadaljeval, vendar premišljeno in odgovorno. "Ne bomo pa po nepotrebnem delali uslug nesposobno in zločinski strahovladi," je dodal.

Pri današnjem protestu ne bo sodelovala nobena od uveljavljenih protestniških skupin ali iniciativ.

Od današnjega protesta so se ogradili tudi mladi aktivisti, v Mladinski aktivistični organizaciji (MAO) denimo opozarjajo, da je za danes napovedan tudi prihod skrajnih desničarskih skupin.

Iz neuradnih virov smo izvedeli, da se danes pripravlja tudi mobilizacija posebnih policijskih enot, Trg republike pa je že ponovno ograjen. Obenem krožijo tudi informacije, da naj bi bil prometni dostop v Ljubljano danes otežen in da naj bi bilo na občinskih mejah povečano število policistov.