Deset tisoč podpisov

V tednu dni je javni poziv državnemu zboru podpisala množica državljank in državljanov, a vladajoči odgovarjajo s sprenevedanjem

Najprej so bili protesti z balkonov, potem so prišli kolesarji, pa množica ljudi, nato so prišle javne izjave in pobude, sedaj se je pojavila peticija, ki od poslancev državnega zbora zahteva, da naj glasujejo o nezaupnici vladi. (Na fotografiji prejšnji petek v Ljubljani.)

© Borut Krajnc

Zadnjo oktobrsko sredo je na vrata državnega zbora potrkal Jaša Jenull, najprepoznavnejši obraz protestov, ki je vedno na čelu kolesarskega sprevoda. V vložišče državnega zbora je prinesel peticijo, poziv poslancem, naj ustavijo zlorabljanje epidemije za ideološke in strankarsko motivirane projekte. Že do takrat je ta poziv podpisalo več kot 800 ljudi, med njimi nekdanji politiki, akademiki, javni intelektualci, profesorji, kulturniki, protestniki, mladi, v resnici zelo heterogena množica posameznic in posameznikov, pa tudi organizacij in zavodov, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja s to družbo.