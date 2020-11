Na pomoč prihajajo zasebni zdravniki

Te pa je mogoče prešteti na prste ene roke

UKC Ljubljana

Zaradi pomanjkanja kadra v boju proti epidemiji so bolnišnice, vlada in zdravniška zbornica na pomoč pozvale tudi zasebne zdravnike, koncesionarje, upokojene medicinske tehnike, medicinske sestre, študente medicine ali študente zdravstvene nege. Po vsej državi se je v delo na različnih področjih vključilo več kot sto študentov, odziv zdravnikov pa je precej slabši. Čeprav je vlada sprejela odredbo in od koncesionarjev zahtevala, da se »za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za covid-19,« vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti na območju, kjer delujejo, se jih je doslej javila le peščica.