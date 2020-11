Če zgolj telefoniraš, si plačan bolje

Telefonsko svetovanje študentov bolje plačano kot njihova pomoč v bolnišnicah

V ljubljanskem kliničnem centru nujno potrebujejo študente. A kaj, ko jih za boljše plačilo novači vlada k sebi v klicni center.

Na poziv bolnišnic po pomoči so se odzvali predvsem študenti, a jih je za zdaj še največ v klicnem centru vlade, kjer zainteresiranim dajejo informacije o novem virusu. Kot so nam pojasnili v uradu vlade za komuniciranje, so za delo svetovalcev v klicnem centru z informacijami o novem koronavirusu usposobili 68 študentov višjih letnikov Medicinske fakultete v Ljubljani. »Število svetovalcev v klicnem centru sproti prilagajamo potrebam po informacijah. Tako dela sočasno najmanj 10 in največ 18 svetovalcev,« pravijo.