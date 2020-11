Vojska kupila še več ventilatorjev

Zdravstvenih ekip pa seveda nima

Vojska je materialno pripravljena. Dobila bo nove oklepnike, ima nove ventilatorje – vendar pa nima kadra. (Minister Tonin v prazni vojaški bolnišnici Role)

Afera z ventilatorji se je letos poleti končala s hišnimi preiskavami pri vpletenih in spoznanjem vseh, da ozko grlo pri zdravljenju pacientov s covid-19 ni število ventilatorjev, ampak razpoložljivost kadra, ki jih zna upravljati. Vse se je začelo z izjavo zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja, da imamo v Sloveniji le »30« prostih ventilatorjev za predihavanje pacientov s hujšo obliko te bolezni in da bi jih v skladu z italijanskim scenarijem potrebovali 200. A se je na koncu izkazalo, da smo jih v Sloveniji imeli veliko več, tako da je danes, po vseh nakupih v državi in skladiščih bolnic, skupaj kar 680 ventilatorjev. Sredi tega tedna je bilo, sodeč po sledilniku covid-19, umetno predihavanih 90 pacientov.