Hojs nagradil svojo policistko

Petra Grah Lazar med primopredajo poslov na NPU

Petra Grah Lazar, nova v. d. direktorice Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), bo dobila precej višjo plačo, kot bi ji sicer pripadala le na podlagi naziva in delovnih izkušenj.

Ker Lazarjeva nima posebnih policijskih ali vodstvenih izkušenj – od leta 2010 do 2014 je bila v NPU zaposlena kot preiskovalka –, bi morala biti uvrščena v izhodiščni plačni razred. Za direktorja NPU to pomeni 47. plačni razred, v katerem znaša osnovna bruto plača brez dodatkov 2675 evrov.

Toda notranji minister Aleš Hojs je pri njej naredil izjemo. Vladi je predlagal, naj Lazarjevi plačo zviša za pet razredov, naj jo torej uvrsti v 52. plačni razred, v katerem znaša osnovna plača 3254 evrov bruto. To je sicer plača, kakršno prejemajo svetovalci v kabinetu predsednika države. Izhodiščna plača kriminalista, ki je uvrščen v 26. plačni razred, znaša le 1173 evrov bruto, kar je približno znesek, kakršnega si zaslužijo policijski vajenci, kot je Lazarjeva.

Zakaj je kljub temu upravičena do precejšnje povišice, in to še preden je začela delati? Kot so pojasnili na policiji, se je minister Hojs tako odločil na predlog v. d. generalnega direktorja policije »zaradi njenih strokovnih kvalitet in zahtevnosti nalog ter pomembnosti dela direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada«. To so uradne floskule: znano je, da ministru Alešu Hojsu med kriminalisti ali znotraj NPU ni uspelo najti primernega, poslušnega kadra. Pri poskusu podreditve kriminalistov, še posebej najbolj izkušenih v NPU, je prek generalnega direktorja policije doslej menjal že tri vodje NPU, vse dokler na vrh »slovenskega FBI« ni pripeljal Petre Grah Lazar, ki je kriminalisti ne poznajo. Zadnja leta je kot strokovnjakinja za menedžerske prevzeme delala v podjetju Deloitte.

A kot je znano, sreče s to odločitvijo ni imela, saj je prejšnji mesec upravno sodišče v Novi Gorici majsko »politično« razrešitev tedanjega direktorja NPU Darka Muženiča razveljavilo. Muženič bi torej moral nazaj, toda na policiji sodbo upravnega sodišča še vedno »preučujejo«. Iz izjav notranjega ministra, ki je nedavno v parlamentu na poslansko vprašanje dejal, da bi bilo treba funkcijo NPU znotraj zakona o organiziranosti in delu policije »bolj jasno opredeliti«, lahko sklepamo, da je rešitev že na mizi. Očitno nameravajo na notranjem ministrstvu NPU in z njim položaj generalnega direktorja kar ukiniti. Torej je 579 evrov bruto višja plača, s katero je vlada nagradila v. d. direktorice, nizka vsota. Konec koncev bo Petra Grah Lazar pri kriminalistih NPU zapisana kot njihova uničevalka.