Pozabite na ustavno sodišče

Nova odločitev v prid vladi

Ustavna sodnica Špelca Mežnar

© Borut Krajnc

Ustavni sodnice in sodniki so na začetku leta nakazali, da ne bodo le od strani spremljali vladne represivnosti in avtoritarnosti, pač pa bodo najspornejše odločitve presojali sproti in vsebinsko in s tem varovali visoko raven spoštovanja človekovih pravic. Žal se to ni zgodilo.