Študenti – socialni primer

Študentsko delo v času epidemije

© Borut Krajnc

Brezposelnost se je letos povečala v vseh starostnih skupinah, občutno prav med mladimi in študenti – pri njih se je od septembra 2019 do septembra 2020 povečala za 30,6 odstotka. Da so mladi pogosto odvisni od prekarnih oblik zaposlitve in študentskega dela, ni nič novega, a zdaj se te oblike izkazujejo za nevarne in nepredvidljive.