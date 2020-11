(Ne)vidnost transspolnih oseb v Sloveniji

Transspolne osebe v Sloveniji

November je mesec vidnosti transspolnih oseb, kar je širši javnosti manj znano, saj mediji tej temi ne posvečajo pretirane pozornosti. Linn Julian Koletnik, direktor Zavoda TransAkcija, poudarja, da se večina medijev (še vedno) ne zaveda, kako pomembno vlogo ima v življenju oseb iz manjšinskih družbenih skupin. »Večina ljudi v splošni populaciji prvič sliši o trans osebah ravno prek medijev in po navadi je to tudi edini vir, iz katerega izvejo, da trans osebe obstajamo,« je dejal. A krivde ni mogoče v celoti pripisati samo medijem, temi se izogibajo tudi slovenski politiki. Koletnik poudarja, da ima zgolj Levica včasih kakšno objavo ali izjavo na to temo. »Večina politikov, oblasti se niti ne zaveda, da trans osebe obstajamo.«