Korporativna cenzura

Danes je nov dan

Leta 2017 so predstavniki International Committee of the Fourth International ob pregledu obiskanosti lastnega spletnega mesta ugotovili, da Google nalašč ne prikazuje nekaterih njihovih vsebin. Enako velja za vsebine dvanajstih drugih do sistema kritičnih spletnih mest, denimo The Intercept in WikiLeaks.

Po letih izmikanja je Pichai, CEO Googlovega matičnega podjetja Alphabet, pretekli teden pred ameriškim senatom priznal, da so med rezultati iskanja nižje rangirali vsebine četrte socialistične internacionale. K temu ga je bržkone nehote sprovociral republikanski senator iz Utaha. Ta ga je, razočaran nad neprikazovanjem nekaterih spletnih mest, ki zagovarjajo belo prevlado, prosil, naj navede eno levičarsko spletno mesto, ki ga Google zaradi neprimernosti nalašč rangira nižje.

Google tako ali drugače nadzoruje skoraj 90 % spletnega prometa, zato je boj proti korporativni cenzuri, ki nima nič opraviti s preganjanjem sovražnega govora, ključen za obrambo demokracije. Kdaj bo to tema slovenske politike?

