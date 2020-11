Avdicija Radia Študent

Prijave zbirajo do 9. novembra

Zavod Radio Študent tudi letos razpisuje avdicijo za redakcije in lektorsko službo. Če vas zanima vsebinsko radijsko delo in se želite izobraziti v specifični smeri novinarske in kritiške prakse, se prijavite na avdicijo redakcije, ki vas najbolj zanima. Prijave zbirajo do 9. novembra.

Prijavite se lahko za glasbeno, aktualnopolitično, univerzitetno, znanstveno redakcijo ter redakcijo za kulturo in humanistčne vede ali lektorsko službo.

Već si lahko preberete ma tej povezavi >>

Tukaj pa je povezavo do 5-minutnega videa za avdicije, kjer uredniki predstavijo delo na RŠ: >>