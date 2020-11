»Janši in Trumpu je skupno to, da vsak dan data od sebe enormno količino bevskov«

IZJAVA DNEVA

"Facebook, twitter, to niso javni mediji. To je oglaševanje privatnosti, kot je enkrat rekla Alenka Zupančič. Vsakdo lahko oglaša svojo privatnost. Včasih je veljalo, da so eni, zelo redki, na televiziji, drugi jih pa gledamo. Zdaj smo tako rekoč vsi na televiziji in vsi gledamo. Vsak pošilja v eter svoje privatne objave. Vsi smo akterji in gledalci, vendar ne gledamo vsega, ker so krogi ekskluzivni, če si na določeni politični strani, boš dobival samo ta del, univerzalnost se je izgubila. In tako se je zgodilo, da imamo namesto politike tvitanje. Privatno oglaševanje, nad katerim ima kontrolo le sam oglaševalec. Imam predlog za slovenski prevod tvita. Ne čivk, ampak bevsk. Namesto javnega prostora in izmenjave debat imamo bevskanje, kdo bo glasneje in pogosteje bevsknil. Janši in Trumpu je skupno to, da vsak dan data od sebe enormno količino bevskov, kot samopromocijski nadomestek politike, pa še to, da so jima glavni trn v peti javni mediji."

(Mladen Dolar, filozof, o tem, da so Janši in Trumpu glavni trn v peti javni mediji; via Večer)