»Čas je za skrajne alarme«

IZJAVA DNEVA

"Neodločnost, nesposobnost in neinovativnost sta kriva, da se za nobenega otroka šola ne bo odprla v ponedeljek. Ker je najlažje vse zapreti. Malo težje pa se je potruditi, iskati alternative, poslušati pedagoško stroko in ne slepo slediti navodilom političnih ukazov kabinetov, ki sploh nimajo nobene veze z izobraževanjem."

"Boli, ker nam v drugih državah v obraz kažejo, da se da. Da bodo šole zadnje, kar bodo sploh zaprli. Da se da narediti, kljub izjemno nepredvidljivi situaciji, predvidljiv sistem, ki bo staršem omogočil, da obdržijo službe in ne ostajajo v negotovi situaciji iz tedna v teden. Predvidljive rešitve pedagoške stroke so odgovorni imeli na mizi. A so jih zaradi političnih razlogov vrgli v koš. Ko politika zaradi političnih razlogov začne upravljati izobraževalni sistem tako, da otrokom odteguje prihodnost, je čas za skrajne alarme."

"Vse to se ne dogaja, ker ne gre. Vse to se dogaja, ker ne znajo."

(Jernej Pikalo, univerzitetni profesor in dvakratni minister za izobraževanje, znanost in šport, o tem, da bi pred zaprtjem šol morali poslušati pedagoško stroko in ne slepo slediti politčnim ukazom; via Facebook)