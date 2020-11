Biden: »Obljubim, da bom predsednik, ki ne bo razdruževal, ampak združeval«

IZJAVA DNEVA

"Obljubim, da bom predsednik, ki ne bo razdruževal, ampak združeval. Naj se tukaj in zdaj konča to grenko obdobje demonizacije. Prišel je čas, da opustimo osorno retoriko, razelektrimo ozračje. Da znova vidimo drug drugega. Da znova poslušamo drug drugega. Da bi napredovali, moramo nehati svoje nasprotnike dojemati kot sovražnike. Nismo sovražniki. Američani smo. Biblija nas uči, da za vse pride svoj čas – je čas za pripravo, čas za žetev. In čas, da se vse pozdravi. Zdaj je prišel čas za to, da se Amerika pozdravi."

(Joe Biden, novoizvoljeni ameriški predsednik, o tem, da je prišel čas za to, da se Amerika pozdravi; via MMC RTV SLO)

2Q78XXkhx0o