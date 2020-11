»Sem prva ženska na tem položaju, a ne bom tudi zadnja«

IZJAVA DNEVA

"Sem prva ženska na tem položaju, a ne bom tudi zadnja."

"Izbrali ste upanje in enotnost, vljudnost, znanost in da, resnico. Izbrali ste Joeja Bidna za prihodnjega predsednika. Pot naprej ne bo lahka, a Amerika je pripravljena, midva z Joejem sva pripravljena."

(Kamala Harris, prva ženska podpredsednica ZDA, prva temnopolta in prva Američanka azijskega porekla na tem položaju, o tem, da so volivci izbrali upanje in enotnost, vljudnost, znanost in resnico; via MMC RTV SLO)