Domovinska liga: »Trump naj postane novi premier slovenske vlade«

BIZARNOST TEDNA

"Člani Domovinske lige priporočamo slovenskemu premierju, da trenutnemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, zakonskemu možu slovenske državljanke Melanije Trump, podeli častno državljanstvo in mu v primeru poraza na volitvah podeli politični azil in možnost prenosa svojega premoženja."

"Prav tako bi zaradi prihajajoče gospodarske krize od vlade želeli, da novopečeni slovenski državljan Donald Trump, postane novi premier slovenske vlade. V stranki DOM menimo, da so trenutne gospodarske razmere, kriza evropske ideje, nerešljiva kriza glede zapore meja za ilegalne migrante pripeljale do tega, da je potrebno ukrepati in na najodgovornejša mesta v državi postaviti najbolj kompetentne osebe."

"Ameriški predsednik Trump se je v preteklih štirih letih zelo izkazal, tako z gradnjo zidu z Mehiko, kot tudi s spodobno ekonomsko politiko, ki je na ameriški borzni trg privabila nove in stare vlagatelje, posredno pa vplivala na višje cene delnic, kot tudi na novo zaposlovanje v gospodarstvu. Ker v stranki DOM želimo za Slovenijo in Slovence, da živijo v blagostanju, predlagamo vladi, da se do tega vprašanje čim prej opredeli in g. Trumpa takoj zaščiti."

(Domovinska liga, skrajno desna zunaparlamentarna stranka, na svoji spletni strani o tem, da se je Donald Trump v preteklih štirih letih tako dobro izkazal, da bi lahko postal novi slovenski premier; iz zapisa so se norčevali tudi v hrvaških medijih)