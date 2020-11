»Otroci nimajo težav z nošenjem mask, imamo jih mi starši«

IZJAVA DNEVA

"Nikakor ne trdim, da je vseeno, ali vzgojitelji, učitelji in zdravniki v interakciji z otroki nosimo masko, in da ni bolje brez nje."

"Trdim samo, da je to precej, precej bolje kot popolno zaprtje šol in šola na daljavo z vsakodnevnim nekajurnim zrenjem v zaslon računalnika in popolno socialno izolacijo otrok (in odraslih). Ne poznam nobenega zdravnika, učitelja, vzgojitelja, ki bi v interakciji z otroki ali bolniki z veseljem nosil masko. Še manj druge ljudi. Zato me ne skrbi, da bi se kultura nošenja mask in fizične distance ohranila v času po epidemiji (me pa zelo skrbi, kako bo s psihološko distanco, ki jo ustvarja pomanjkanje stika). Maske ne ovirajo izmenjave zraka in so škodljive samo toliko, kot jih takšne naredimo s svojim odnosom. Otroci nimajo težav z nošenjem mask, imamo jih mi starši."

(Dr. Anja Radšel, pediatrinja, o tem, da ne pozna nobenega zdravnika, učitelja, vzgojitelja, ki bi v interakciji z otroki ali bolniki z veseljem nosil masko; via Delo)