Pirova zmaga

DJND / Financial times

Rezultat ameriških volitev je za demokrate porazen. Kljub rekordni udeležbi so predsedniško mesto osvojili le za las, kar bo Trumpu omogočilo prostor za dolgotrajno sodno dramo in podžgalo konspirativno narativo o ukradenih volitvah. Če jim na dodatnih volitvah v Georgii januarja ne uspe čudež, lahko pozabijo na večino v senatu, uspeli pa so si zmanjšati tudi večino v kongresu.

Za republikance je to pravzaprav idealno. Znebili so se muhastega Trumpa, njihove senatorske starešine, kot sta Mitch McConnell in Lindsey Graham, pa so z lahko premagale dobro financirane demokratske nasprotnike. Hkrati bo Biden kot predsednik prevzel krivdo za ekonomske posledice koronavirusa, z obstrukcijskim senatom pa bodo republikaci lahko obdržali konzervativno premoč na ustavnem sodišču in preprečili vse resne demokratske reforme.

Dejstvo, da je Trump svojo priljubljenost razširil med manjšinami in pridobil največji delež nebelskih glasov po Nixonu, razkriva, kako neučinkovita je demokratska “woke” retorika.

