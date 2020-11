Stigma: LGBTQIA+ umetnost združena na enem mestu

Od poezije in proze do fotografije in stripa

Nova spletna platforma Stigma združuje umetniške forme, ki jih ustvarjajo LGBTQIA+ umetnice_ki. Gre za eno od prvih slovenskih spletnih platform, ki združuje umetniške in neumetniške zvrsti LGBTQIA+ ustvarjalk_cev v takšnem obsegu. Sestavljajo jo različne literarne zvrsti (proza, poezija, članki, kolumne, eseji, intervjuji), vizualne umetnosti in hibridnih oblik (fotografija, likovna umetnost, cianotipija, strip, kolaž, instalacija in napovednika različnih LGBTQIA+ dogodkov).

Deluje pod vodstvom več urednic_kov: Toma Vebra, Sare Nuše Golob Grabner in Jakoba Goloba. Platforma, ki jo soustvarjajo umetnice_ki, ki pošiljajo svoja dela za objavo, doprinaša k prepoznavnosti, opolnomočenju in solidarnosti skupnosti, ki se z jezikom umetnosti tudi dodatno gradi.

"S platformo poskušamo vzpostavljati stik in sodelovanje z že obstoječimi LGBTQIA+ organizacijami v Sloveniji in jih vzpodbujati, da svojo aktivnost promovirajo preko člankov in intervjujev na Stigmi. Stik s številnimi umetniškimi formami poskuša LGBTQIA+ skupnost približati širši javnosti in izobraževati o vsakodnevnih izkušnjah članov skupnosti. Na strani promoviramo inkluzivnost, strpnost in kreativnost, ter razvijamo kreativni izraz lokalnega, kot tudi državnega okolja," so zapisali v Stigmi.

Dela zbirajo na naslovih:

tom.veber@gmail.com (poezija, proza in vse vmes)

saranusa.golob@gmail.com (fotografija, cianotipija, performans, instalacija in vse vmes)

jakob.golob1@gmail.com (slika, strip, kolaž in vse vmes)