»Poklical je Slovenke in Slovence, ne glede na vero ali politično prepričanje«

IZJAVA DNEVA

"Spravo je razumel kot zmago sožitja, ki izhaja iz razumevanja in spoštovanja bolečine drugega. Čutil je, da je želja po sožitju močna, da je klic k pomiritvi glasnejši od razpok naše skupne preteklosti. Tenkočutno je znal slišati neizrečeno in spodbuditi tisto, kar se je mnogim zdelo nepredstavljivo - to ga je utrdilo ne le kot duhovnega voditelja, ampak tudi kot moralno avtoriteto."

"Tudi v času najbolj razdeljenih strasti je že s samim vstopom v prostor prinesel neko mirnost in razsodnost. S svojo ljubeznivostjo, ki je bila iskrena in nič narejena, ter in s svojo razsodnostjo ter stvarnim pogledom za nazaj in naprej je poklical Slovenke in Slovence, ne glede na to ali so verni ali ne, ali imajo eno politično prepričanje ali so brez njega, da smo za veliko stvar stopili skupaj. V tem smislu mu kot predsednik republike izrekam hvaležnost ob njegovi 100-letnici rojstva za vse, kar je dobrega naredil za našo družbo in našo državo. Za to mu bomo večno hvaležni."

(Borut Pahor, predsednik republike, o tem, da pokojni ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Šuštar v skupnem spominu Slovencev ostaja kot eden od nestorjev procesa pomiritve in sprave; na spletnem simpoziju in predstavitvi znanstvene monografije Nadškof Šuštar 100-letnica rojstva)