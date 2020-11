Bonton pišejo zmagovalci

Danes je nov dan

Naj vas člana vlade, Matej Tonin in Igor Zorčič, ter drugi, ki bodo še skočili na vlak spodobne komunikacije na internetu, ne prelisičijo. Zagotovo jim ni mar za diskurzivne standarde na Twitterju. Vsaj, kar se ministra za obrambo in predsednika državnega zbora tiče, ni z zaničevanjem, žaljivkami in slabimi šalami nič narobe, če jih predsednik vlade govori "lastnemu" ljudstvu. Tudi sicer je dovoljeno napadati vsakogar. Naključne mimoidoče, ljubitelje trenirk, rekreativne kolesarje, novinarje, sodnike, ministre in predsedniške kandidate ... Le (očitnih) zmagovalcev in bodočih voditeljev "najpomembnejše" države na svetu ne.

Tako kot Janša, tudi drugi ne tvitamo "kar tako", temveč zato, da bi s tem kaj dosegli. Lepo je, ko se kratkoročni interesi slovenskih politikov poravnajo z osnovnimi vrednotami demokratičnih družb. V takšnih trenutkih se ne smemo norčevati iz njihovega licemerja, temveč jih raje virtualno objemimo in pozdravimo v naši družbi. Več nas bo, prej bomo na cilju!

