Damijan: »Mene v politiki po letu 2022 ne boste videli«

IZJAVA DNEVA

"Ne, mene v politiki po letu 2022 ne boste videli. Tudi zdaj me ne bi. Politika je stvar, ki me absolutno ne zanima. Zdaj sem se angažiral zgolj za to, da se opozicija poenoti in se organizira v tem, da se zamenja sedanja škodljiva oblast, da normaliziramo državo, stabiliziramo gospodarstvo in zdravstvo ter da oblikujemo novo razvojno strategijo."

(Jože P. Damijan, ekonomist in kandidat za kriznega premierja Koalicije ustavnega loka, o tem, da se je angažiral zgolj zato, da poenoti opozicijo; via svet24.si)