»Koalicija, napočil je čas, da vstanete in se Janši zahvalite za sodelovanje«

IZJAVA DNEVA

"Čeprav bo že nastalo škodo težko sanirati, pa jo je z dovolj hitro in odločno politično reakcijo najbrž možno v bistveni meri vsaj omiliti. Pri tem seveda ne bodo zadostovale zgolj javne izjave nestrinjanja z Janševimi 'čivki' – in ga kljub temu še podpirati na oblasti. Saj v tem vsakdo zlahka prepozna hinavščino – s tem pa tudi politično nekredibilnost celotne politike, ki vodi Slovenijo. Takšnega dodatnega zdrsa pa si slovenska demokratična politika zdaj res ne more več privoščiti."

"A rešitev torej obstaja. Zaveda se je tako slovenska kot tudi tuja demokratična javnost. Gre za popravni izpit. Za urgentno reševanje slovenske politične kredibilnosti in ugleda države. Vendar je treba reagirati odločno in hitro. Zato, spoštovani poslanke in poslanci vladne koalicije, ne odlašajte, ne zganjajte hinavščine z zgolj javnimi izjavami nestrinjanja z Janševo nerazsodnostjo ali z izgovarjanjem na krizo. Saj dobro veste, da je napočil čas, ko ste zaradi ugleda, kredibilnosti in perspektive slovenske države pred očmi domače in tuje javnosti dolžni preprosto vstati ter se Janezu Janši zahvaliti za sodelovanje."

(Vlado Žabot, pisatelj, o tem, da ne zadostujejo zgolj javne izjave nestrinjanja z Janševimi tviti; via Dnevnik)