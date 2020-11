Drage besede

Protestna ljudska skupščina / Facebook

Janez Janša, ki je zaradi svojih agresivnih tvitov pridobil vzdevek Maršal Twito, se na Twitterju treplja po rami. Tokrat si s seje vlade, kjer so potrdili osnutek novega svežnja protikoronskih ukrepov PKP6, jemlje zasluge za reševanje delovnih mest.

A v PKP6 se je z 59. členom prikradel tudi način obračunavanja s posamezniki, ki javno pozivajo k združevanju ali organizirajo dogodek. Obstoječe kazni za neupoštevanje ukrepov so že zdaj visoke, če bo predlog sprejet, pa bomo ob napačnih besedah (tudi na spletu!) olajšani za od 1000 pa vse do 15 000 €. S tem bi vlada končno uspela obračunati z miroljubnimi petkovimi protestniki, izvršilna veja oblasti pa bi pridobila močno krepelce zoper "kaviar socialiste". Ker javno pozivanje h kršitvi ni jasno definirano, je člen izpostavljen subjektivni interpretaciji in zlorabam.

Epidemija je v polnem (drugem) zamahu, predsednik vlade pa med mrzličnim tvitanjem išče načine, kako bi onemogočil nasprotnike. Ali pa vsaj izpraznil njihove denarnice.

