Padec populista

Zakaj Janša ne prizna Trumpovega poraza

Ameriške ulice in trge so preplavile evforične, poskočne, razposajene, ekstatične množice – ljudje so kar skakali in blazneli, se veselili in smejali, plesali in peli. (na fotografiji slavje v New Yorku

© Profimedia

Ko so za novega ameriškega predsednika razglasili Joeja Bidna, so ameriške ulice in trge sunkovito preplavile evforične, poskočne, razposajene, ekstatične množice – ljudje so kar skakali in blazneli, se veselili in smejali, plesali in peli. Kot da bi osvojili Super Bowl. Ali pa kot da bi ponovno likvidirali Osamo bin Ladna. To je bilo vsesplošno praznovanje, pravo rajanje. Na ulice in trge so se zgrnili vsi, ki jih je Trump demoniziral – od muslimank do transspolnih oseb, od Mehičanov do feministk. Pred davnimi leti bi temu rekli: rajanje okrog drevesa svobode. In natanko tako se je zdelo: kot da vse tiste množice slavijo prihod svobode. Kot da je padel Berlinski zid. Kot da je prišel VE Day – dan, ko je brezpogojno kapitulirala nacistična Nemčija.