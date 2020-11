Zakaj je bilo tokrat nasilno?

Kdo so protestniki, ki so zasedli center Ljubljane pretekli četrtek? Zakaj so protestirali? Zakaj je vlada želela prikazati, da gre za nasilje, za katerim stojijo petkovi protestniki, mediji in opozicija?

Protestniki so izruvali granitne kocke in jih zmetali na policiste

© Željko Stevanić

Pretekli četrtek so bili v Ljubljani protivladni protesti. Letele so granitne kocke, bakle, petarde, protestniki so brezsramno izzivali policijo in tudi napadali tako policiste kot civiliste, novinarje, fotografe. Take prizore lahko spremljamo v nekaterih evropskih mestih, v Sloveniji pa jih doslej, z izjemo enega ali dveh dogodkov na vseslovenskih ljudskih vstajah v letih 2012 in 2013, nismo videli. Protivladni protesti sicer potekajo že pol leta povsem brez nasilja. Zakaj je bilo tokrat drugače?