Policija prvič v zgodovini streljala z gumijastimi naboji in električnim paralizatorjem

Avtoritarnost vlade se kaže v represivnosti policije

Prizor s četrtkovega protesta

© Borut Krajnc

Stopnje sile in uporabe prisilnih sredstev v postopkih zoper prebivalstvo s strani policije, torej stopnje represivnosti policije v posameznem, konkretnem primeru ni mogoče preprosto pripisati avtoritarnosti in represivnosti vladajoče politike. V splošnem pa stopnja represivnosti policije vedno sovpada z nagnjenostjo vladajoče politike k represiji. To nas, skorajda brez izjem, uči zgodovina. Da bo policija pod trenutno vlado v Sloveniji postala bolj represivna so napovedovali mnogi. Z razlogom. In to se kaže že nekaj časa, pretekli teden pa je postalo še posebej očitno.

Ograjevanje ljubljanskega Trga republike in s tem preprečevanje mirnih protestov, odnašanje mirnih protestnikov, ki so sede brali ustavo, popisovanje naključnih posameznikov na ulicah še preden so se začeli protesti … Vse to je kazalo na povečano represivnost policije, ki je bila zapovedana s političnega vrha. Drugih razlogov za to početje policija namreč ni imela. Vse to smo v Sloveniji videli prvič. Marsikaj pa se je prvič zgodilo tudi pretekli teden.

Na nasilnem četrtkovem protivladnem protestu, ki ni bil povezan s dalj časa trajajočimi petkovimi kolesarskimi protivladnimi protesti, je policija v množico tolikokrat izstrelila solzivec, kot še nikoli doslej.

Na nasilnem četrtkovem protivladnem protestu, ki ni bil povezan s dalj časa trajajočimi petkovimi kolesarskimi protivladnimi protesti, je policija v množico tolikokrat izstrelila solzivec, kot še nikoli doslej. Prvič je zoper protestnike uporabila novi vodni top. Stari je bil sicer poprej uporabljen le enkrat, tudi tedaj je bila na oblasti vlada pod vodstvom Janeza Janše. Sploh prvič pa se je zgodilo, da je policija protestnike streljala z gumijastimi naboji.

Nekaj dni kasneje, pri postopku z nasilnežem v Velenju, je policija uporabila strelno orožje. To se od časa do časa zgodi, a redko. Se je pa tudi v tem postopku nekaj zgodilo prvič. In sicer, da je policija zoper posameznika uporabila novo prisilno sredstvo – električni paralizator. S spremembo zakonodaje je uporabo tega »nesmrtonosnega« orožja policiji sicer omogočila prejšnja vlada. Da ga bodo policisti dejansko začeli uporabljati na terenu, pa je odločila trenutna vlada. Tudi vlado, ki je pred več kot desetletjem prva poskusila uvesti uporabo paralizatorjev v policiji in je tudi odredila poskusno dveletno obdobje uporabe, je vodil Janez Janša.