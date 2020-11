Šolska neznanka

Vloga šol v epidemiji je še vedno nejasna. Za nekatere so eden glavnih krivcev, za druge nepotrebna žrtev.

V Nemčiji pouk v glasbenih šolah poteka v živo, pri nas pa na daljavo. (Na fotografiji glasbena šola v Hannovru)

© Profimedia

Po koncu jesenskih počitnic so se šolarji v Avstriji kljub ustavljanju javnega življenja vrnili v šole. Doma so ostali zgolj srednješolci. Zanje se je začel pouk na daljavo. Šolski minister Heinz Fassmann je, kot je poročal časnik Der Standard, na novinarski konferenci izrazil prepričanje, da gre za sorazmeren ukrep. »Srednješolci so z vidika širjenja okužb pomembnejši dejavnik, poleg tega pa se lažje učijo na daljavo in ne potrebujejo nenehne navzočnosti odraslih.«