Otroci so kolateralna škoda

Lahko je zapreti šole, težje jih je spet odpreti

Otroci so doma prepuščeni migetajočemu zaslonu, slabi spletni povezavi in tehniki, ki vsak dan odpove. Želijo si nazaj v šole

Poleg Češke je Slovenija edina država v Evropski uniji, ki je na izobraževalnem področju ravnala tako rigorozno, da je zaprla vse šole in vrtce. Tudi na fakultetah pouk praktično že od začetka študijskega leta poteka na daljavo. V Belgiji so ravnali podobno, le da so se tam odločili za daljše podaljšanje počitnic. Razlog za šolski »lockdown« je bojazen, da bodo šole postale središče epidemioloških okužb. To se sicer ni zgodilo.