Cepivo pred vrati

Končno dobra novica v zvezi z epidemijo

Özlem Türeci in Ugur Sahin, ustanovitelja in lastnika nemškega podjetja BioNTech. Oba sta potomca turških priseljencev, ki so prišli v Nemčijo konec šestdesetih.

© BioNTech

Ameriško farmacevtsko podjetje Pfizer je ta teden objavilo, da cepivo proti covid-19, ki so ga razvili v sodelovanju z nemškim podjetjem BioNTech, kaže izjemno obetavne rezultate in naj bi nudilo vsaj 90-odstotno zaščito ob zanemarljivih stranskih učinkih. Sklicujejo se na vmesne rezultate tretje faze kliničnega testiranja, s katero so začeli julija.