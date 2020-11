Hojsov TV-šov

Zakaj je TV Slovenija prikazovala oddajo, ki je tudi po njihovem mnenju neprimerna in neprofesionalna?

Pripis TV Slovenija med govorom osamosvojitelja Janeza Janše

© RTV

V soboto, 7. novembra, je TV Slovenija predvajala oddajo z naslovom Odločitev, prireditev ob 30. obletnici odločitve za plebiscit v Poljčah. Med oddajo je čez zaslon večkrat brzel zapis, da je »oddaja nastala v produkciji VSO in ne izraža mnenja TV Slovenija«.

VSO je Združenje za vrednote Slovenske osamosvojitve, ki mu predseduje Aleš Hojs, aktualni minister za notranje zadeve. Člani VSO so med drugimi Franc Breznik, Janez Janša, Franc Kangler, Slavko Kmetič, Anton Krkovič in Božo Predalič. Nekateri od naštetih, denimo Hojs, Janša in Kmetič, se pojavijo tudi v oddaji, družbo pa jim delajo Marjan Podobnik, Vitomir Gros, Lojze Peterle, Peter Jambrek in Tone Jerovšek.

Hojs v oddaji nastopa kot povezovalec, ki nam uvodoma pojasni, da je letos dvorana sicer prazna, a doda, da niti za trenutek niso »pomišljali«, da bi oddajo odpovedali. Janša, ki je dobil v 50-minutni oddaji največ prostora, je zatrdil, da si je slovenski narod v vsej zgodovini edino v Poljčah pisal sodbo sam. To ne drži, saj je storil enako tudi približno pol stoletja prej v obliki partizanske Osvobodilne fronte (OF).

Poudarek oddaje je bil predvsem na tezi, da so bili za osamosvojitev zaslužni zgolj tisti, ki so bili v Poljčah, predvsem pa ne (tudi) tisti, ki jih tam ni bilo. Nastopajoči so si tako pripisali vse zasluge za samostojno Slovenijo, drugi pa so po njihovem ta postopek zgolj ovirali, denimo Milan Kučan.

O oddaji smo povprašali RTV Slovenija, kjer so nam v službi za odnose z javnostmi povedali, da so jo v program »izredno umestili« zaradi tridesete obletnice samostojne slovenske države. Oddajo, ki ni bremenila proračuna javne televizije, so objavili na predlog in prošnjo VSO. »Zaradi trenutnih razmer, povezanih z epidemijo koronavirusne bolezni covid-19, je bilo dogovorjeno, da bodo z ustrezno AV tehnologijo pripravili posnetek svečane obeležitve 30. obletnice odločitve za plebiscit. Posnetek smo prejeli z zamudo, v petek dopoldne,« pojasnjujejo na nacionalki. Ko so torej v petek dobili posnetek, so ugotovili, da izdelek ni bil pripravljen v skladu s »Poklicnimi merili in načeli novinarske etike«. Kot so dodali na televiziji, je bilo to zaradi enostranskega podajanja zgodovinskih dogodkov, prav tako pa VSO ni upošteval veljavnega zakona o grbu, zastavi in himni.

»Če bi želeli povsem zadostiti standardom, ki se jih držimo pri produkciji lastnih oddaj, bi morali korenito poseči v oddajo, ki je nastala v produkciji Združenja VSO. Ker pa smo se dogovorjenega termina predvajanja želeli kljub vsemu držati, smo se čutili primorane javnost obvestiti, da za vsebino prireditve ne moremo biti odgovorni. In zaradi tega smo gledalce na to tudi opozorili,« so poudarili na RTV Slovenija.

Glede na to, da na TV Slovenija predvajajo tudi kakšne druge oddaje, ki vsebujejo »enostransko podajanje zgodovinskih dogodkov«, denimo oddajo Intervju z Jožetom Možino in Igorjem Omerzo, ki je bila objavljena po Odločitvi, se sprašujemo, zakaj te oznake, da »oddaja ne izraža mnenja TV Slovenija«, na zaslonu ne vidimo večkrat.