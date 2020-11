Janša spet pomaga Jambreku

Med protikoronske ukrepe vnesli še ukrep pomoči volivcu in zagovorniku SDS

Človek za vse čase, človek za vse režime – dr. Peter Jambrek

© Borut Krajnc

Peter Jambrek, dolgoletni ideolog stranke SDS, je po zaslugi velikodušnosti ideoloških somišljenikov v resorju za visoko šolstvo v letih 2004–2008 prišel do akreditacij – in koncesij – za svoje zasebne fakultete, ki so nato v Novi Gorici ustanovile zasebno Novo univerzo. Fakultete, ki so danes vključene v Novo univerzo – Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za državne in evropske študije in Fakulteta za slovenske in mednarodne študije – so doslej od države dobile že preko 20 milijonov evrov koncesij. A dotok teh sredstev je zdaj pod vprašajem in že prihodnje leto bi se Nova univerza utegnila hudo postarati.

Univerza namreč ne izpolnjuje vseh zakonskih pogojev, potrebnih za pridobitev akreditacije. Kritik na račun Jambrekovih zasebnih fakultet je bilo sicer po letu 2008 ogromno, predvsem zato, ker je Jambrek z njimi zniževal visokošolske standarde. Strokovnjaki, ki so z mandatom Nakvisa, Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (med njimi na primer dr. Miha Juhart), opravljali revizije Nove univerze, so poudarjali, da za te diplomante ni potrebe na trgu delovne sile, da univerza nima niti svojih prostorov, da deluje v hotelu, da nima lastnega kadra. Računsko sodišče pa je ugotovilo, da je država koncesije podeljevala neučinkovito in namesto raznovrstnosti financirala identične vsebine.

Kljub vsemu pobude, da bi naredili red na tem področju, niso bile sprejete. Je pa leta 2016 vlada Mira Cerarja na novo določila pogoje za univerze v Sloveniji. V 14. členu zakona o visokem šolstvu je tako določeno, da mora institucija, ki se imenuje univerza, v Sloveniji pokrivati vsaj štiri klasična izobraževalna področja od šestih, določenih po klasifikaciji »Frascati«. Ker Jambrekove fakultete pokrivajo le družboslovje in humanistiko, ne pa naravoslovja, medicine, tehnike ali kmetijstva, je jasno, da jim Nakvis nove petletne akreditacije leta 2021 ne more podeliti.

A je Jambrek našel rešitev.

27. oktobra se je skupaj z rektorjem univerze Matejem Avbljem odpravil na ministrstvo za izobraževanje. Med drugim je predlagal spremembo zakona o visokem šolstvu, v katerem bi pogoje za univerze omilili. Ker pa naj bi generalna direktorica direktorata za visoko šolstvo Jana Javornik in državni sekretar Jure Gašparič grozila z odstopom, so sklenili kompromis. Tega je ta teden vlada sprejela v šestem protikoronskem zakonu. V njem je določeno, da lahko Nakvis zaradi »izrednih razmer« akreditacije visokošolskim zavodom podaljša za obdobje od enega do treh let.

Zakon še ni sprejet, mora še skozi Ekonomsko-socialni svet in parlament, a Jambrek je vendarle zdaj volivec SDS. Preden mu je Nakvis leta 2016, ko je vlado vodil Miro Cerar, prvič podaljšal akreditacije, je v intervjuju za Mladino dejal, da se je »na stara leta« spametoval in da takšnemu politiku, kot je Janša, na naslednjih parlamentarnih volitvah ne bi zaupal še enega mandata. Ko pa se je leta 2018 Janši nasmihala zmaga, se je v intervjuju za Dnevnik vendarle ponovno spametoval in dejal: »Nagibam se k temu, da bi vendarle volil Janševo stranko.«