Ischinger proti Janši

Kdo je Wolfgang Ischinger?

Wolfgang Ischinger, ugledni nemški diplomat in predsedujoči Münchenski varnostni konferenci

© Profimedia

Da bo na izide ameriških volitev treba počakati več dni, če ne celo tednov, je bilo jasno tako rekoč vsem. Na to so opozarjali že od samega začetka. Slovenski premier Janez Janša je kljub temu neslavno odigral vlogo preroka in na Twitterju zmago pripisal Donaldu Trumpu, čeprav do takrat zvezne države v ZDA še niso preštele dovolj glasovnic, da bi lahko napovedale končni izid.