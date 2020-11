»Dokler bomo živeli v taki družbi, bo tudi spolno nadlegovanje prisotno«

IZJAVA DNEVA

"Ob gledanju Asistentke si predstavljam, da bi lahko imeli ob tem zgodbo učiteljice, ki je to spremljala, zgodbo starša, ki se je s tem soočil, kar nakazuje na to, da spolno nadlegovaje in nasilje ni nikoli individualna stvar. Vedno je posledica strukture, individualna izkušnja pa to strukturo razkriva."

"Kaj se zgodi, kako ta struktura reproducira spolno nadlegovanje oz. nasilje? Običajno je storilec nosilec z avtoriteto ali pa, kot v primeru učitelja, nosilec statusa zaupanja. V primeru filma je nosilec določevalne moči, tudi denarja in pozicije. Okoli njega pa so ljudje, ki zaradi različnih razlogov ne spregovorijo ali pa se tako fokusirajo na svoje naloge, da niti ne zaznajo zares, kaj se dogaja. Zato vedno govorim o problemu sistema, ki to vedno znova proizvaja. In menim, da dokler bomo živeli v taki družbi, bo tudi spolno nadlegovanje in nasilje prisotno."

(Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, ob premieri filma Asistentka, zgodbi o Jane, ki v želji, da bi nekoč postala producentka, opravlja delo deklice za vse, kar pa njen šef opazno izkorišča: na MMC RTV SLO)