Volilna prevara stoletja

Danes je nov dan

V grosupeljskih gozdovih si domačini ob večerih pripovedujejo zgodbo narodnega heroja slovenske osvoboditve, ki ga je globoka država l. 2014 strpala v zapor, da mu je lahko le nekaj tednov zatem ukradla volitve. Zgodba je poetična: protagonist je sklenil svoj politični krog, kjer ga je začel, torej v zaporu. A to ni volilna prevara stoletja.

Trumpu so demokrati volitve pravkar sunili kar po pošti. Da je ponižanje še večje, so zmago pripisali najšibkejšemu in najslabšemu kandidatu v zgodovini, predsedniku pa odrekli zasluge za obetavno novo cepivo in zadrogirali novinarje Fox News. Pošten človek lahko poslej zaupa le še Breitbartu. A vseeno tudi to ni volilna prevara stoletja.

Volilna prevara stoletja se je zgodila na Novi Zelandiji, kjer woke Jacinda Ardern ne pometa le z virusom, ampak tudi s šovinizmom, zanikanjem podnebnih sprememb, politično polarizacijo ... Na tekmovanju za ptiča leta, ki sicer še traja, je namreč mali pikčasti kivi dobil kar 1500 nelegalnih glasov!

