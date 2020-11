Hojs: »Moja napadalnost do medijev se je potencirala prejšnji četrtek na protestih«

IZJAVA DNEVA

"Moja napadalnost do medijev se je potencirala oziroma izrazila prejšnji četrtek na protestih, ko sem jasno povedal, da morajo del odgovornosti nase prevzeti tudi mediji. Prej jih nikoli nisem intenzivno kritiziral. Navsezadnje sem se vseskozi odzival njihovim vabilom in pojasnjeval stvari. Nikoli nisem nikomur zaprl vrat. Sam se medijem ne izogibam in mislim, da je prav, da jim pojasnjujemo stvari. Je pa res, da se zgodi, in ne tako redko, da smo zlorabljeni v tem, kar povemo, in se povedano obrne."

(Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, o svojem napadalnem odnosu do medijev; via Delo)