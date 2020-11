Uredništvo | foto: Janez Zalaznik

FOTOGALERIJA: »Maršal Twito« dobil svojo razstavo

Protestniško gibanje tokrat z razstavo tvitov predsednika vlade Janeza Janše

Predstavniki vseslovenskega protestniškega gibanja so namesto petkovega protesta včeraj pripravili ulično razstavo, na kateri je jasno in nazorno predstavljena škoda, ki jo (tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru) povzroča Janez Janša s svojim neodgovornim delovanjem na Twitterju. V Ljubljani in še nekaterih drugih slovenskih mestih (Mariboru, Celju, Izoli, Kopru, Slovenskih Konjicah, Slovenj Gradcu, Radovljici, Sežani, Mengšu in Piranu) so razobesili plakate z nekaterimi odmevnimi tviti Janeza Janše in jih pospremili s komentarji o njihovi neprimernosti.

Predstavnik gibanja Jaša Jenull je v izjavi za medije v Ljubljani med drugim povedal, da premierjevo oglašanje na Twitterju dokazuje, da "ni sposoben opravljati odgovorne politične funkcije".

"Medtem ko bi se morala vlada z vsemi močmi usmeriti v obvladovanje epidemije, se predsednik vlade zabava na Twitterju, kjer v svojem delovnem času žali in preganja drugače misleče, svoje tvite temelji na manipulacijah, paranoji, teorijah zarote, napadanju medijev, podžiganju strahu, netenju sovraštva in sejanju razdora."

"Ta njegova dejanja ne ostanejo neopažena in spregledana. Četudi se zdi, kot da gre “le za tvite”, ne pozabimo, da gre za izjave osebe, ki predstavlja državo navznoter in navzven, ki ima najodgovornejšo politično funkcijo in bi s te funkcije moral delovati v interesu celotnega prebivalstva," so zapisali v izjavi za javnost.