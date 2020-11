»Socialni nemiri so neizbežni«

IZJAVA DNEVA

"Živimo v času ekološke, socialne, in zdravstvene krize, ki jim je skupna kriza kapitalizma. Po vsem svetu so ljudje pod vse hujšimi pritiski. Njihove strategije preživetja, ki so še včeraj delovale v svoji brutalni prekarnosti, ne delujejo več – dokončno jih je zdaj pokopala še korona. Socialni nemiri so povsod po svetu neizbežni, razen če v temeljih ne spremenimo družbenega ustroja."

"Podobne nemire v Franciji že vsaj od leta 2005 spremljamo v pariških predmestjih, kjer v nemirih sodeluje mladina, praviloma druga ali tretja generacija migrantov, ki so v francoski družbi oropani vsakršne perspektive dobrega življenja. Leta 2011 so takšni nemiri izbruhnili v Veliki Britaniji, kjer je mladina iz getoiziranih delov Londona plenila trgovine ter se spopadala s policijo. Eden tovrstnih uporov so bili tudi protesti Black Lives Matter v Združenih državah Amerike. To ni bilo klasično liberalno protestno gibanje z zahtevami, temveč brezkompromisni revolt neprivilegiranih proti najbolj brutalni možni obliki družbenega nadzora – policijskega ubijanja temnopoltih. Tovrstni upori in nemiri so odraz boja proti družbenemu upravljanju neenakosti."

(Tjaša Pureber, kulturna producentka, aktivistka, raziskovalka družbenih gibanj, o tem, da so upori in nemiri odraz boja proti družbenemu upravljanju neenakosti; celoten članek dostopen na spletnem portalu mesanec.si)