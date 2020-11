Šarec napovedal, da bo po Miklavžu že čas za politični premik

Predsednik LMŠ je v javnem pismu komentiral delo ministra Gantarja in Janševe vlade ter razkril, kdaj bo čas za politični premik

Marjan Šarec

"Tako, dočakali smo ponovno zaprtje države. Spomladi je bilo rečeno, da je to potrebno zaradi pomanjkanja opreme, znamenitih "praznih skladišč" in prepoznega ukrepanja vlade v odhajanju. Danes to zveni precej bizarno, saj imamo vsak dan toliko mrtvih, kot je bilo takrat okuženih. Spomnimo se samo famoznega vladnega poročila, kjer je bila očitana krivda meni osebno," je svoj zapis na Facebooku pričel predsednik LMŠ Marjan Šarec.

Poudaril je, da je imela Janševa vlada vse pogoje: "Je večinska, partnerji so bili ves čas tiho, zdaj so malo povzdignili glas, ko nas je PV osramotil in skregal s svetom in novoizvoljenim predsednikom ZDA. Pa je spala 5 mesecev in se ukvarjala z vsem mogočim. Danes se PV hvali, da so v 10 dneh usposobili prostore v UKC. Kakšna je raven izvedbe, ko se dela na hitro, se pa tudi ve."

"Če ne bodo pošte zaprli, bo še DeSUS kongres izvedel in bomo za Miklavža izvedeli rezultat volitev za novega predsednika. Potem bo pa že čas za kakšen politični premik."



Šarec je dodal, da doslej ni govoril o delu ministra Gantarja, vendar je nato zapisal, da se je treba kdaj v življenju tudi odločiti, na kateri strani zgodovine boš. "Če si na vladi kot ključni minister v času epidemije preglasovan zaradi takšnih in drugačnih razlogov, sprejmeš odločitev. Delovna skupina pod vodstvom državne sekretarke Tine Bregant se v vseh mesecih ni sestala niti enkrat. Zakaj? Ne vemo," je zapisal nekdanji premier.

