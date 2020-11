»Ne moremo še govoriti o tem, da se stvar umirja«

IZJAVA DNEVA

"To je že velik uspeh, da smo prišli do tega, da število novoobolelih ne narašča več eksponentno, da smo zdaj na ravnem delu krivulje. To vodi do tega, da je število okuženih manjše, s tem je manjše tudi širjenje okužb. Res je pomembno, da vsak posameznik upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja."

"Mislim, da še ne moremo govoriti o tem, da se stvar umirja. Epidemija je zdaj nekje na platoju. Upamo, da bo z ukrepi prišlo še do dodatnega umirjanja, kar se bo po pričakovanjih pokazalo nekje v sedmih oz. desetih dneh."

(Infektologinja Mateja Logar o tem, kaj nam kažejo trenutne številke okuženih in da vrha epidemije še nismo dosegli; via MMC RTVSLO)