»Ko minister za notranje zadeve izreče nekaj takega, je to popolnoma patološka izjava«

IZJAVA DNEVA

"Dejstvo, da to izjavi notranji minister, ima precej izjemne implikacije. Notranji minister je po definiciji tisti, ki skrbi za to, da policija izvaja na primer ukrepe izbrisa ali izgona in podobno, in očitno je film razumel zelo osebno, kot napad nase. Gledal ga je kot kritiko njegovega resorja in s tega vidika presodil, da država ne bi smela podpreti filma, ki »zagovarja« izbrisane, jih prikaže kot morebitne žrtve. Zaporedje kratkih stikov, ki so potrebni, da kot notranji minister nekaj takega izjaviš o filmu, je milo rečeno osupljivo. Tisti hip, ko minister za notranje zadeve nekaj takega izreče, je to popolnoma patološka izjava. A kaj, ko smo že vsega navajeni. Hkrati mislim, da moramo »mi« na drugi strani najti neki drugačen modus reagiranja, kot je moralno ogorčenje, ki ga na veliko prakticira prav trenutna oblast."

(Filozofinja Alenka Zupančič o notranjem ministru Alešu Hojsu, ki je film Izbrisana označil za brezvrednega in odsvetoval subvencije za takšne filme; via Dnevnikov Objektiv)

