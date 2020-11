»To, da se s političnimi nastopi ruši zaupanje v sodstvo, ne koristi nikomur«

IZJAVA DNEVA

"Vprašanje odnosa politike, nosilcev političnih funkcij do sodstva je vprašanje politične kulture. Tega žal predpisi ne bodo mogli urediti, to je stvar nečesa, kar se mora razviti s samo državo, z oblikovanjem zavesti, kaj je pomembno in dobro. V razmerjih med politiko in sodstvom je treba vzpostaviti medsebojni dialog, ki je spoštljiv. To, da se s političnimi nastopi nosilcev političnih funkcij te ali one politične stranke ruši zaupanje v sodstvo, ne koristi nikomur. Seveda se lahko, in to je prav, politika kritično ozre na delovanje sodstva in v okviru svojih pristojnosti sprejme zakone, ki omogočajo bolj učinkovito delo sodstva, nameni tudi več sredstev za odpravo določenih problemov v sodstvu in podobno. Tudi lahko motivira na ustrezen način sodstvo k potrebnim reformam."

(Erik Kerševan, predsednik sodnega sveta, o razmerju med politiko in sodstvom; via Večer)