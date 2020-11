Bojana Beović bi elitni dom upokojencev za zdravnike

IZJAVA DNEVA

"Trenutno stanje glede obravnave starostnikov v državi je zastrašujoče, dostojno oskrbo si lahko zagotovijo samo posamezniki z zelo dobrim ekonomskim položajem. Domovi za ostarele so polni, oskrba draga, za mnoga življenjska opravila, ki omogočajo onemoglemu človeku vsaj malo dostojanstva, so potrebna doplačila. Kakovost domov je zaradi težav, s katerimi se domovi srečujejo, od kadra do materialnih možnosti, zelo različna in pogosto nezadostna. Zato bi bilo smiselno, da zdravniki za svoje ostarele in onemogle kolege ob odsotnosti zavarovanja za dolgotrajno nego v državi poskrbimo sami z organizacijo doma za onemogle zdravnike, ki bo omogočal kakovostno nego na dostopen način vsem zdravnikom, ki to potrebujejo."

(Bojana Beović, kandidatka za predsednico Zdravniške zbornice (glasovanje bo danes), o tem, da bi morali zdravniki za svoje ostarele kolege poskrbeti z organizacijo doma za onemogle zdravnike; via bojanabeovic.si)