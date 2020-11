»Mladi si ne želimo živeti v regiji, ki bo kmalu postala »glavna« sežigalnica odpadkov«

© MAO Velenje

Mladinska aktivistična organizacija Velenje (MAO Velenje), »podružnica« Mladinske aktivistične organizacije iz Ljubljane, je bila ustanovljena z namenom ozaveščanja o temah, ki bodo vplivale na prihodnost mladih iz Velenja in okolice. V sporočilu za javnost so opozorili, da so člani MAO Velenje danes izvedli prvo akcijo. "Na ograjo, pri vrtcu Lučka Velenje, ki se nahaja zraven reke pake, smo obesili transparent z napisom #nesosežig. (So)sežig odpadkov naj bi bila »prihodnost« naše regije, mi pa takšne prihodnosti nočemo. Mladi si ne želimo živeti v regiji, ki bo kmalu postala »glavna« sežigalnica odpadkov v regiji in celotni Sloveniji. Da ne omenjamo, da je sežig odpadkov zelo škodljiv za zdravje celotne regije in tudi okolje," so zapisali v sporočilu za javnost ter poudarili, da mladim ni vseeno.