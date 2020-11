Sahara libre!

zajem zaslona / Televisión saharaui

Maroko je s petkovim nočnim vojaškim napadom na sahravijske civiliste, ki so v El Guergueratu blokirali cesto, kršil mirovni sporazum iz leta 1991. Fronta Polisario je posledično obvestila ZN o koncu premirja. V okolici vojaškega zidu, ki razmejuje okupirano Zahodno Saharo od osvobojenega ozemlja, od petkovega napada potekajo vojaški spopadi.

Krivdo za novo vojno nosi predvsem mednarodna skupnost na čelu z ZN, ki so z obljubljenim referendumom o samoodločitvi in svojo nesposobnostjo vlekli Sahravijce za nos. Maroko je to izkoriščal sebi v prid: naseljeval Maročane na zasedeno ozemlje, gradil ekonomske in politične vezi ter se vzpostavil kot branik pred migranti, s čimer bo zdaj izsiljeval EU.

Jasno je, da se vojna ne bo končala dokler Sahravijci ne izvedejo referenduma. Maroko lahko izgubi veliko, Sahravijci pa že tako nimajo drugega kot izjemnega ponosa in predanosti. Medtem ko policija v El Aaiúnu zapira protestnike in moški zapuščajo begunska taborišča, mi navijamo za svobodno Saharo!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.