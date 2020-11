»Ko bomo dosegli visoko precepljenost, bomo varni pred virusom«

IZJAVA DNEVA

"Evropski komisiji je bilo zelo pomembno, da se za vseh 27 držav članic dogovori s farmacevtskimi podjetji, ki razvijajo zelo obetavna cepiva. Pretekli teden smo slišali dobre novice iz BioNTtecha, ki je v našem portfelju. Jutri bomo sklenili peto pogodbo, s podjetjem CureVac, in portfelj še razširili. Zdaj je pomembno, da cepiva odobri EMA. Biti morajo varna in učinkovita. Res morajo zagotoviti odpornost. Vsi skupaj moramo vzpostaviti infrastrukturo, da bomo lahko izvedli množično cepljenje. Ko bomo dosegli visoko precepljenost, bomo varni pred virusom, varni pred pandemijo. To je luč na koncu predora tudi za naše gospodarstvo."

"Upamo, da bo pred koncem leta še kaka dobra novica o novem obetavnem cepivu, kot je BioNTechovo. Temu sledi pomemben proces, namreč klinično preizkušanje, ali je cepivo učinkovito in varno. Na to moramo počakati. Proces nadzira evropska agencija EMA. Potem pa se lahko pripravimo na cepljenje milijonov in milijonov ljudi. Za države članice, torej tudi za Slovenijo, je pomembno, da bodo v trenutku, ko bomo imeli cepivo, vse hkrati in pod enakimi pogoji dobile odmerke glede na število prebivalcev."

(Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, o tem, da vse države članice EU hkrati in pod enakimi pogoji dobile odmerke glede na število prebivalcev; via MMC RTV SLO)