»Janša je zaspal na straži«

IZJAVA DNEVA

"Ker bo zima dolga in cepiva proti covidu-19 še nekaj mesecev ne bo na voljo, delovna mesta bodo vse bolj ogrožena, seznam mrtvih zaradi virusa pa vse daljši, bo v prihodnjih mesecih še najmanjši problem nizka podpora vladi. A brez upanja v boljše vodenje so tudi možnosti za zmago nad virusom slabe. Na določeni točki bo treba začeti vleči politične poteze. Janez Janša pri opisovanju boja z novim koronavirusom rad uporablja vojaško terminologijo. V skladu s tem mu javno mnenje sporoča, da je zaspal na stražarskem mestu in da je zaradi tega sovražnik vdrl v naše vrste."

(Novinar Zoran Potič, o tem, da Janez Janša pri opisovanju boja z novim koronavirusom rad uporablja vojaško terminologijo; via Dnevnik)