Sovražnik, ki obstaja

Danes je nov dan

Te dni se Državni zbor pripravlja na potrditev 780 milijonov težkega nakupa vojaške opreme. Tako bo Slovenska vojska bolje opremljena za misije v tujini, kot je operacija Neomajna odločnost v Iraku, kjer nismo zaželjeni že od januarja. Rjavi muslimanski moški pa predstavlja nevarnost tudi doma. Vsaj tako se zdi glede na 13 milijonov evrov, ki smo jih v zadnjih petih letih porabili za postavitev obmejne žice.

A globalna epidemija, ki nas ubija in hromi javno življenje, je razkrila, da nas ne ogroža orientalni Drugi, temveč podhranjenost zdravstvenega sistema in razpad socialne države. Ogroža nas pomanjkanje investicij v znanost, socialna izolacija, šola na daljavo, zapiranje podjetij in izguba delovnih mest.

Epidemije ni in ne bo premagala vojska, ampak zdravstveni delavci in solidarno delovanje. Prav zaradi tega je bil poletni prelet vojaških letal neprimeren, kot je tudi noro, da vlada sredi epidemije načrtuje dvakrat višjo rast izdatkov za oboroževanje kot pa za zdravstvo.

