Čeferinova izkušnja s Putinom

Predsednik Uefe je spregovoril o svojih srečanjih z ruskim predsednikom

Aleksander Čeferin / Vladimir Putin

© arhiv Mladine

Aleksander Čeferin je bil v torek gost pogovorne oddaje Od blizu na TV Slovenija. V intervjuju z novinarko in pisateljico Vesno Milek je eden najvplivnejših mož v svetu športa govoril o izzivih nogometa v času pandemije, o poznanstvih z nogometnimi zvezdniki, o vrtoglavih zneskih, ki se vrtijo na nogometni tržnici, o svojem uporniškem otroštvu, o tem, da smo Slovenci kronično skregani med sabo, pa tudi o odnosu z Vladimirjem Putinom, s katerim se je srečal dvakrat.

Za Putina je dejal, da se vidi, da je državnik. "Državnik na nivoju, z mano zelo prijazen. Kako je pa z drugimi, pa drugi vedo."

O tem, kako ocenjuje Vladimirja Putina kot človeka, je izjavil, da je bil z njim le na dveh sestankih, ga je pa pozitivno presenetilo, kako dobro je bil pripravljen na sestanek. "Pozitivno me je presenetilo, kako je spoštljiv, kulturen. Dejansko pa ... Po reakciji tistih, ki so me pripeljali tja, ko je stopil v sobo, sklepam, da je precej avtoritativen."

Na vprašanje, ali je zaznal strah, strahospoštovanje je odgovoril: "Recimo spoštovanje, no, ampak izjemno prijeten razgovor. Pravzaprav si presenečen, ko veš, da je predsednik geografsko gledano največje države na svetu do potankosti pripravljen na sestanek z mano, po drugi strani pa kakšni politiki nižjega nivoja čisto točno ne vedo sploh, o čem se pogovarjamo."

Omenil je tudi zanimivo anekdoto, da ko je prišel na obisk k Putinu, ga nobeden ni varnostno pregledal in da je imel telefon v žepu. Ko je vprašal ljudi iz ruske nogometne zveze, kako to, so rekli, "da se pač goste spoštuje in da točno vedo, kdo prihaja, in se gostov ne vozi skozi senzor, pa slači in tako naprej."

Popolnoma drugače pa je bilo pri nas. "Ko pa sem prišel v Sloveniji k enemu od naših predsednikov vlad prej, ne k obstoječemu, so mi vzeli vse. Telefon, osebno izkaznico," je še dejal.